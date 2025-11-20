Стаббс: Новак посвятит всё время и силы, чтобы в последний раз выложиться в Австралии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о том, почему Australian Open – 2026 может стать главным турниром «Большого шлема», на который будет нацелен в сезоне серб Новак Джокович.

«Я действительно думаю, что Новак нацелен на Австралию. Не думаю, что его особенно интересовал Итоговый турнир ATP, ведь он намеренно в нём не участвовал. Думаю, он посвятит всё своё время и силы, чтобы в последний раз выложиться на полную ради победы в Австралии. Я считаю, что он единственный, кто может вставить палки в колёса Яннику и Карлосу. Карлос никогда не выходил там в финал. В прошлом году Новак его раздавил. Был один сет, где он играл действительно хорошо, но в целом Новак был сильней, поэтому, думаю, Новак едет туда с мыслью: «Я знаю, что потенциально могу дойти до полуфинала и финала, и, возможно, у меня есть последний шанс».

Не думаю, что он сможет победить кого-то вроде Янника на этом покрытии. Янник просто слишком силён на этом корте. Но, возможно, это единственное место, где Новак может это сделать. Есть ещё фактор травм. Игрок может получить травму, и уже бывало, что кто-то выигрывал «Большой шлем» потому, что другой игрок травмировался», – приводит слова Стаббс We Love Tennis.