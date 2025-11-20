Капитан Испании Феррер: горжусь своими игроками, у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025. В четвертьфинале испанцы без своего лидера, первой ракетки мира Карлос Алькараса, одолели команду Чехии со счётом 2:1.

«Конечно, нервничал. Матчи были очень напряжёнными. Чехия – сильная команда как в одиночке, так и в паре. Очень горжусь своими игроками. Они сыграли все три матча на высоком уровне. Рад, теперь мы в полуфинале. Сегодня вечером нужно просто насладиться моментом. У меня потрясающие игроки – это главное. В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса. Сейчас буду смотреть матч Аргентина – Германия по телевизору, потому что очень устал. Три матча подряд – тяжело сидеть на стадионе столько времени. Иногда лучше быть на корте, но сейчас на стуле гораздо комфортнее», — сказал Феррер на пресс-конференции.