Капитан Испании Феррер: горжусь своими игроками, у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025. В четвертьфинале испанцы без своего лидера, первой ракетки мира Карлос Алькараса, одолели команду Чехии со счётом 2:1.
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
«Конечно, нервничал. Матчи были очень напряжёнными. Чехия – сильная команда как в одиночке, так и в паре. Очень горжусь своими игроками. Они сыграли все три матча на высоком уровне. Рад, теперь мы в полуфинале. Сегодня вечером нужно просто насладиться моментом. У меня потрясающие игроки – это главное. В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса. Сейчас буду смотреть матч Аргентина – Германия по телевизору, потому что очень устал. Три матча подряд – тяжело сидеть на стадионе столько времени. Иногда лучше быть на корте, но сейчас на стуле гораздо комфортнее», — сказал Феррер на пресс-конференции.
- 20 ноября 2025
-
22:16
-
22:12
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:07
-
20:51
-
20:50
-
20:28
-
20:26
-
19:56
-
19:40
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:06
-
18:43
-
18:36
-
17:58
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:34
-
13:11
-
13:03
-
12:43
-
12:36
-
12:26
-
11:52