Капитан Испании Феррер: горжусь своими игроками, у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса

Капитан Испании Феррер: горжусь своими игроками, у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса
Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025. В четвертьфинале испанцы без своего лидера, первой ракетки мира Карлос Алькараса, одолели команду Чехии со счётом 2:1.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
М. Гранольерс П. Мартинес-Портеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7 10
6 8 		6 8
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Т. Махач Я. Меншик

«Конечно, нервничал. Матчи были очень напряжёнными. Чехия – сильная команда как в одиночке, так и в паре. Очень горжусь своими игроками. Они сыграли все три матча на высоком уровне. Рад, теперь мы в полуфинале. Сегодня вечером нужно просто насладиться моментом. У меня потрясающие игроки – это главное. В команде отличная атмосфера, поэтому у нас есть шанс выиграть Кубок Дэвиса. Сейчас буду смотреть матч Аргентина – Германия по телевизору, потому что очень устал. Три матча подряд – тяжело сидеть на стадионе столько времени. Иногда лучше быть на корте, но сейчас на стуле гораздо комфортнее», — сказал Феррер на пресс-конференции.

