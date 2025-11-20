Этчеверри принёс первое очко Аргентине в матче с Германией в Кубке Дэвиса — 2025

60-я ракетка мира теннисист Томас Мартин Этчеверри принёс первое очко сборной Аргентинев в четвретьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2025 с Германией, обыграв Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Этчеверри выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре семь эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Во втором одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Франсиско Серундоло (21-й номер рейтинга). Сборная одержавшая победу в матче в полуфинале сыграет с Испанией.