Этчеверри принёс первое очко Аргентине в матче с Германией в Кубке Дэвиса — 2025
Поделиться
60-я ракетка мира теннисист Томас Мартин Этчеверри принёс первое очко сборной Аргентинев в четвретьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2025 с Германией, обыграв Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 19:50 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Этчеверри выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре семь эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.
Во втором одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Франсиско Серундоло (21-й номер рейтинга). Сборная одержавшая победу в матче в полуфинале сыграет с Испанией.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
22:16
-
22:12
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:07
-
20:51
-
20:50
-
20:28
-
20:26
-
19:56
-
19:40
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:06
-
18:43
-
18:36
-
17:58
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:34
-
13:11
-
13:03
-
12:43
-
12:36
-
12:26
-
11:52