Главная Теннис Новости

Томас Мартин Этчеверри — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 20 ноября 2025, счет 2:0, 1/4 финала Кубка Дэвиса

Этчеверри принёс первое очко Аргентине в матче с Германией в Кубке Дэвиса — 2025
Комментарии

60-я ракетка мира теннисист Томас Мартин Этчеверри принёс первое очко сборной Аргентинев в четвретьфинальном матче Кубка Дэвиса — 2025 с Германией, обыграв Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 19:50 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 3 		6 7
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Этчеверри выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре семь эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Во втором одиночной встрече сыграют третья ракетка мира Александр Зверев и Франсиско Серундоло (21-й номер рейтинга). Сборная одержавшая победу в матче в полуфинале сыграет с Испанией.

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
Календарь Кубка Дэвиса - 2025
