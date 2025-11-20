Скидки
Теннис

«Обожаю». Кузнецова отреагировала на забавный момент на пресс-конференции Алькараса

«Обожаю». Кузнецова отреагировала на забавный момент на пресс-конференции Алькараса
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на забавный момент, произошедший на пресс-конференции шестикратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Подводя итоги года, в частности, отмечая свой прогресс на закрытом харде, Алькарас искренне забыл, что взял титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Карлос одержал победу в начале года, в феврале.

«Вот так надо играть, чтоб забывать, что ты за сезон выиграл. Карлос — обожаю», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

