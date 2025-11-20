Скидки
Беккер: кто мы такие, чтобы указывать Новаку, когда ему остановиться?

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, почему считает, что 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович должен продолжать свою профессиональную карьеру.

«Считаю, что он очень важен для тенниса сегодня, показывает пример и демонстрирует молодым игрокам, какой уровень самоотдачи нужен, чтобы подняться на вершину и затем удерживаться на ней. Он всё ещё гонится за своим 25-м «Большим шлемом», в этом году дошёл до всех четырёх полуфиналов на мэйджорах и выиграл два турнира. Кто мы такие, чтобы указывать Новаку, когда ему остановиться? Слышал недавно, что он хочет сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Пусть играет. Он нам нужен», – приводит слова Беккера The Guardian.

