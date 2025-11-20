Музетти — о значимости музыки: могу связать каждую песню с важным моментом своей карьеры

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какую музыку он предпочитает слушать в жизни и перед началом матчей.

«Чувствую ли я себя молодым стариком? Да, например, моя музыкальная культура формировалась на 80-х и 90-х. Мой стиль игры тоже немного винтажный — стараюсь быть «белой вороной». Страсть к музыке, как и к теннису, привил мне отец. Я вырос на U2, потом увлёкся Linkin Park, Led Zeppelin, Pink Floyd, Guns N’ Roses. Слушаю и другие вещи, например Лучио Баттисти и Лучано Лигабуэ. У меня также есть татуировка на боку с надписью «Лучшее ещё впереди», что всегда позитивно для спортсмена.

Что касается ритуалов перед матчами и музыки, которую слушаю, это зависит от момента и настроения, у меня огромный плейлист под названием «Лоренцо», полон фантазии (смеётся). Могу связать каждую песню с важным моментом своей карьеры. Постепенно добавляю новые композиции. У меня нет конкретных предматчевых песен, сильно варьирую и не люблю слушать музыку прямо перед матчем — не хочу входить в игру с избыточной энергией, иначе растёт напряжение», – приводит слова Музетти Tuttosport.