«Испугался?» Арина Соболенко обратилась к Нику Кирьосу в преддверии «Битвы полов»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к финалисту Уимблдона-2022 австралийцу Нику Кирьосу в преддверии их выставочного матча «Битва полов», который пройдёт 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого», — написала Соболенко в соцсети под постом Кирьоса.

Кирьос не оставил без внимания слова Соболенко. «Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить… Никогда не сомневался», — ответил Арине австралиец.

Ранее стало известно, в каком формате пройдёт матч Соболенко и Кирьоса.