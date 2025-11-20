Скидки
«Весь день провели на яхте!» Потапова показала новые фото с отдыха вместе с Грикспором

51-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фото с отдыха вместе с нидерландцем Таллоном Грикспором, занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP.

«Весь день провели на яхте! Эмоции нереальные. Я очень люблю такие дни», — подписала фото Потапова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA.

Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма. Её последним турниром в этом году стало выступление в Пекине (Китай), где она дошла до четвёртого круга.

