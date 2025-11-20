Музетти сравнил топ-теннисистов с легендами «Ювентуса»

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сравнил топ-теннисистов с легендарными футболистами туринского «Ювентуса».

«Я бы сказал, что Синнер — Криштиану Роналду, потому что он очень-очень методичный, очень-очень перфекционист. Возможно, я бы сопоставил его с Джоковичем, но оставим Криштиану Яннику.

Что касается Надаля, то, возможно, это будет удивительно, но я выбираю Джиджи Буффона, из-за решительности и личности Рафы. Они самые прекрасные и я связываю его с капитаном вроде Буффона, потому что в нём было что-то особенное. И они оба вошли в историю двух разных видов спорта.

Если брать Федерера, то он похож на Алекса Дель Пьеро, это, наверное, самое точное сравнение, он поэт.

Насчёт Алькараса, я бы сказал, что он — художник центра поля вроде Зинедина Зидана или Баджо. Тоже хороший вариант, подходит. Но Зидана я вижу ближе к Карлосу: он много придумывает, он рисует игру. И потом, полузащитник — это роль, где распределяешь мяч, и я вижу в этом много сходства. И по личности тоже — игрок, который всегда играл с поднятой головой. Карлос тоже очень силён в этом плане: если он принимает решение что-то сделать, он делает это с большой уверенностью, он не сомневается. Поэтому мой выбор основан и на этом.

Когда дело касается Джоковича, то я нахожусь в затруднении, потому что, конечно, я бы сопоставил его с Криштиану, но Криштиану я уже отдал Яннику. Я говорил о Баджо: возможно, сходства немного, потому что Баджо — это скорее игрок-фантаст. Но с точки зрения результатов, того, чего он добился, его славы, легендарности — здесь сравнение может подойти, потому что Ноле, особенно в плане достижений, впечатляет», – приводит слова Музетти Tuttosport.