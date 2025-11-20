Скидки
Теннис

Муратоглу – о сыне Джоковича: когда отец — лучший в истории, неизбежно будешь проигрывать

Муратоглу – о сыне Джоковича: когда отец — лучший в истории, неизбежно будешь проигрывать
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о роли родителей в спортивной карьере детей на примере 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и его сына Стефана.

«В подкасте Пирса Моргана Джокович сказал очень мудрые слова о сыне: «Я хочу быть его отцом. Я не хочу быть его тренером». И это стоит услышать каждому родителю в спорте.

Всё, что сказал Новак, логично. Если бы я давал совет его сыну, я бы никогда не стал рекомендовать ему стремиться стать профессиональным теннисистом. Не потому, что у него нет таланта, а потому, что повторить успех отца почти невозможно.

Та же проблема у сына Роналду. Когда твой отец – лучший в истории, лучший футболист всех времён, ты неизбежно будешь проигрывать в сравнении. Зачем выбирать путь, где это будет преследовать тебя каждый день? В жизни есть миллион способов добиться успеха, и не только в теннисе.

Если же сын Новака решит идти этим путём, подход отца абсолютно верный: поддерживать на 100%, верить в него, быть рядом, но не тренировать. Конечно, бывают исключения, но именно это и есть исключения. В конечном счёте роль родителя в спорте проста – быть опорой, а не источником давления», — сказал Муратоглу на своей странице в соцсети.

