Зверев обыграл Серундоло и сравнял счёт в матче между Германией и Аргентиной в КД

Третья ракетка мира Александр Зверев сравнял счёт четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 Германия – Аргентина, обыграв Франсиско Серундоло (21-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Зверев выполнил семь подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Франсиско Серундоло сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
После победы Зверева счёт в матче стал 1:1. Обладатель путёвки в полуфинал определится в решающей парной встрече, в которой сыграют Андрес Мольтени/Орасио Себальос – Кевин Кравиц/Тим Пюц.
Победитель матча сыграет в полуфинале со сборной Испании.
