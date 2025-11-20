Скидки
Музетти высказался о важности психологической устойчивости на корте

Музетти высказался о важности психологической устойчивости на корте
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о важности психологической устойчивости на корте, отметив, что ранее часто чувствовал сильное напряжение во время матчей.

«Это один из качественных скачков, которых я добился – своё состояние на корте. Мне сложно, потому что по характеру я легко загораюсь, очень чувствительный и вне корта. Прекрасно помню, как сталкивался с паникой или напряжением, когда чувствовал себя, словно воткнули нож между животом и грудиной. Я поворачивался к своему штабу и говорил: «Не могу дышать». Сейчас много работаю над дыхательными упражнениями и стараюсь улучшать этот фундаментальный аспект. Много разговариваю с собой? Да, я всегда был очень самокритичен. Моя команда воспринимала это как своего рода самоповреждение, потому что передаёшь себе негативные вещи. В нашем спорте важно видеть, как ведёт себя соперник. Если ты нервничаешь, он это замечает», – приводит слова Музетти Tuttosport.

