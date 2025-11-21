Коннорс — о перспективах Оже-Альяссима: надеюсь, он продолжит расти и становиться лучше

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс поделился ожиданиями от уровня игры канадца Феликса Оже-Альяссима в предстоящем сезоне-2026.

«Думаю, он сохранит этот уровень и в 2026-м. Рад за него, просто надеюсь, что он ещё не удовлетворён достигнутым, продолжит расти, становиться лучше и выиграет «Большой шлем». Это было бы потрясающе.

Ему 25, это было бы здорово. Феликс уже давно в туре, думаю, способен на это. У него отличная игра, зрелищная. Он дошёл до полуфинала US Open, даже в матче с Синнером создал интригу и был очень хорош. Думаю, было бы классно, если бы Оже-Альяссим смог обыграть одного из этих двоих и пробиться в эту группу — он отлично туда вписался бы. Надеюсь, Феликс это сделает, за него приятно болеть», – приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.