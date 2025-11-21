Эжени Бушар: теннисистам разрешено ездить в отпуск только на Мальдивы?
Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар задалась ироничным вопросом в момент завершения сезона-2025 в теннисе.
«Теннисистам разрешено ездить в отпуск только на Мальдивы?» — задалась Бушар вопросом на своей странице в соцсети X.
31-летняя Бушар завершила карьеру теннисистки в июле 2025 года на домашнем турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Эжени со счётом 2:6, 6:3, 4:6 проиграла швейцарке Белинде Бенчич.
Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
19
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
797
Эжени Бушар
Э. Бушар
Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года в одиночном разряде. Это её лучшее достижение на взрослых турнирах «Большого шлема». При этом стоит отметить, что она выиграла юниорский Уимблдон-2012 в одиночном разряде.
