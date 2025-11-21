Скидки
Эжени Бушар: теннисистам разрешено ездить в отпуск только на Мальдивы?

Эжени Бушар: теннисистам разрешено ездить в отпуск только на Мальдивы?
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар задалась ироничным вопросом в момент завершения сезона-2025 в теннисе.

«Теннисистам разрешено ездить в отпуск только на Мальдивы?» — задалась Бушар вопросом на своей странице в соцсети X.

31-летняя Бушар завершила карьеру теннисистки в июле 2025 года на домашнем турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Эжени со счётом 2:6, 6:3, 4:6 проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Монреаль. 2-й круг
31 июля 2025, четверг. 02:15 МСК
Белинда Бенчич
19
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 4
         
Эжени Бушар
797
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар

Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года в одиночном разряде. Это её лучшее достижение на взрослых турнирах «Большого шлема». При этом стоит отметить, что она выиграла юниорский Уимблдон-2012 в одиночном разряде.

