Главная Теннис Новости

Род Лэйвер — о Федерере в Зале славы: заслуженная награда для игрока, изменившего теннис

Род Лэйвер — о Федерере в Зале славы: заслуженная награда для игрока, изменившего теннис
11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил 20-кратного победителя мэйджоров, бывшую первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера с тем, что в 2026 году он будет включён в Международный зал славы тенниса.

«Поздравляю с этой большой честью, Роджер! Это заслуженная награда для теннисиста, который изменил игру. Добро пожаловать в Международный зал славы тенниса», — написал Лэйвер на своей странице в соцсети X.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. Ранее, в 2025 году, в Зал славы вошла пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.

