Коннорс — о противостоянии Синнера и Алькараса: за этим действительно интересно наблюдать

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о противостоянии испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, отметив, что считает его захватывающим.

«Кто бы ни победил из них двоих, он должен выступить и показать что-то особенное или быть настолько в ударе во время матча. Иногда это не так уж плохо — играть неосознанно, потому что ты не думаешь, а просто реагируешь и играешь. Эти двое очень близки по уровню игры. Посмотрите, кто выиграл Открытый чемпионат США, теперь посмотрите, кто победил на Итоговом турнире АТР, это просто борьба, но именно это и делает соперничество таким захватывающим.

Если бы кто-то выигрывал 12 раз подряд, вы бы сказали: «Ничего страшного». Но то как они идут вперёд и как они играют друг против друга, здорово, за этим действительно интересно наблюдать.

Конечно, нужно разнообразие, нам нужен кто-то другой, кто бросит вызов этим двоим, с другой стороны, это не их вина. Когда вы выходите в финал, там есть вы двое и 126 побеждённых соперников, они – те, кто продаёт билеты и зарабатывает деньги, — это Алькарас и Синнер», — приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.