Мольтени/Себальос — Кравиц/Пюц, счёт 1:2, третий матч 1/4 финала Кубка Дэвиса

Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Комментарии

В ночь с 20 на 21 ноября мск в противостоянии сборных Аргентины и Германии определился четвёртый полуфиналист Кубка Дэвиса. Им стала сборная Германии благодаря победе в решающем матче пары Кевина Кравица и Тима Пюца над дуэтом Андреса Мольтени и Орасио Себальоса — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2025, пятница. 00:35 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
А. Мольтени О. Себальос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 10
4 		6 7 12
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Ранее сборные Аргентины и Германии обменялись победами Томаса Мартина Этчеверри над Яном-Леннардом Штруффом (7:6 (7:3), 7:6 (9:7)) и Александра Зверева над Франсиско Серундоло (6:4, 7:6 (7:3)).

