Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

В ночь с 20 на 21 ноября мск в противостоянии сборных Аргентины и Германии определился четвёртый полуфиналист Кубка Дэвиса. Им стала сборная Германии благодаря победе в решающем матче пары Кевина Кравица и Тима Пюца над дуэтом Андреса Мольтени и Орасио Себальоса — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).

Ранее сборные Аргентины и Германии обменялись победами Томаса Мартина Этчеверри над Яном-Леннардом Штруффом (7:6 (7:3), 7:6 (9:7)) и Александра Зверева над Франсиско Серундоло (6:4, 7:6 (7:3)).