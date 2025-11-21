Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
В ночь с 20 на 21 ноября мск в противостоянии сборных Аргентины и Германии определился четвёртый полуфиналист Кубка Дэвиса. Им стала сборная Германии благодаря победе в решающем матче пары Кевина Кравица и Тима Пюца над дуэтом Андреса Мольтени и Орасио Себальоса — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2025, пятница. 00:35 МСК
Андрес Мольтени
Орасио Себальос
А. Мольтени О. Себальос
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 10
|
|6
|7 12
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Ранее сборные Аргентины и Германии обменялись победами Томаса Мартина Этчеверри над Яном-Леннардом Штруффом (7:6 (7:3), 7:6 (9:7)) и Александра Зверева над Франсиско Серундоло (6:4, 7:6 (7:3)).
