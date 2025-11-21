Скидки
Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2025

После того, как в ночь с 20 на 21 ноября Германия победила Аргентину (2:1), стали известны все национальные сборные — участники полуфиналов Кубка Дэвиса – 2025.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2025, пятница. 00:35 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
А. Мольтени О. Себальос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 10
4 		6 7 12
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2025:

  • Италия — Бельгия
  • Испания — Германия

Первыми выйдут на корт 21 ноября итальянская и бельгийская сборные: Маттео Берреттини встретится с Рафаэлем Коллиньоном, а затем Флавио Коболли сыграет с Зизу Бергсом.

22 ноября стартует противостояние между испанской сборной и немецкой национальной командой: Пабло Карреньо-Буста встретится с Ян-Леннардом Штруффом, а Хауме Мунар с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
