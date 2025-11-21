Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2025
После того, как в ночь с 20 на 21 ноября Германия победила Аргентину (2:1), стали известны все национальные сборные — участники полуфиналов Кубка Дэвиса – 2025.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2025, пятница. 00:35 МСК
Андрес Мольтени
Орасио Себальос
А. Мольтени О. Себальос
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 10
|
|6
|7 12
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2025:
- Италия — Бельгия
- Испания — Германия
Первыми выйдут на корт 21 ноября итальянская и бельгийская сборные: Маттео Берреттини встретится с Рафаэлем Коллиньоном, а затем Флавио Коболли сыграет с Зизу Бергсом.
22 ноября стартует противостояние между испанской сборной и немецкой национальной командой: Пабло Карреньо-Буста встретится с Ян-Леннардом Штруффом, а Хауме Мунар с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
