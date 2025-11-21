Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2025

После того, как в ночь с 20 на 21 ноября Германия победила Аргентину (2:1), стали известны все национальные сборные — участники полуфиналов Кубка Дэвиса – 2025.

Все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2025:

Италия — Бельгия

Испания — Германия

Первыми выйдут на корт 21 ноября итальянская и бельгийская сборные: Маттео Берреттини встретится с Рафаэлем Коллиньоном, а затем Флавио Коболли сыграет с Зизу Бергсом.

22 ноября стартует противостояние между испанской сборной и немецкой национальной командой: Пабло Карреньо-Буста встретится с Ян-Леннардом Штруффом, а Хауме Мунар с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.