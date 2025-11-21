Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 20 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 20 ноября, в итальянской Болонье продолжилась финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня прошли четвертьфинальные поединки между сборными Чехии и Испании, а также сборными Аргентины и Германии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Результаты 20 ноября (время московское):

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Якуб Меншик (Чехия) — 5:7, 4:6.

Хауме Мунар (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:4.

Марсель Гранольерс (Испания)/Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томаш Махач (Чехия)/Якуб Меншик (Чехия) — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:7 (3:7).

Андрес Мольтени (Аргентина)/Орасио Себальос (Аргентина) — Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия) — 6:4, 4:6, 6:7 (10:12).

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.