Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня пройдут полуфинальные поединки между сборными Италии и Бельгии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/2 финала. Расписание 21 ноября (время московское):

18:00 — Маттео Берреттини (Италия) - Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

19:30 — Флавио Коболли (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.