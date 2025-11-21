«Он должен иметь более высокий рейтинг». Зверев — о соперничестве с Серундоло
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о взаимоотношениях и соперничестве с аргентинцем Франсиско Серундоло.
«Я очень хорошо знаю Франа, он отличный парень. То, что я скажу, может звучать как комплимент или как критика. На самом деле, я считаю, что он должен иметь более высокий рейтинг, его уровень позволяет быть очень близко к топ-10 или входить в эту группу, и ему стоит задуматься о своей текущей неудачной серии», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 22:20 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Александр Зверев
А. Зверев
На Кубке Дэвиса — 2025 Александр Зверев обыграл Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
