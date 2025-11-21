Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опелка и Иснер раскритиковали теннисистов, летающих после длинного сезона на Мальдивы

Опелка и Иснер раскритиковали теннисистов, летающих после длинного сезона на Мальдивы
Аудио-версия:
Комментарии

50-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка и полуфиналист Уимблдона-2018 Джон Иснер прокомментировали действия теннисистов, которые, жалуясь на усталость от длинного графика, после завершения сезона сразу улетают в отпуск в дальние страны — к примеру на Мальдивы.

Мальдивские острова являются популярным у теннисистов местом отдыха. После окончания игрового сезона в этом году их посетили Даниил Медведев, Арина Соболенко, Елена Остапенко.

Опелка: Это странно, у меня нет объяснения этому. У меня логика такая: мы путешествуем, каждый игрок, включая меня, жалуется, что сезон слишком длинный — так ведь и есть. Мы путешествуем 40 недель в году без перерыва. Потом возвращаемся домой. Я провёл за год менее восьми недель дома.

Довольно странно, что ты уже хочешь закончить сезон, а потом берёшь чемоданы и собираешься лететь 14 часов. Туда, на Мальдивы, невозможно добраться. А потом тебе надо заселиться в другой отель. Это ненормально.

Иснер: Да, ехать в какое-то новое путешествие сразу после окончания сезона – сумасшедше. Там, конечно, красиво, но это уже какая-то эпидемия, — сказали теннисисты в YouTube-подкасте Nothing Major.

Материалы по теме
Фото
«Только мы». Арина Соболенко показала, как проводит отдых на Мальдивах с бойфрендом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android