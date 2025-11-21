Опелка и Иснер раскритиковали теннисистов, летающих после длинного сезона на Мальдивы

50-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка и полуфиналист Уимблдона-2018 Джон Иснер прокомментировали действия теннисистов, которые, жалуясь на усталость от длинного графика, после завершения сезона сразу улетают в отпуск в дальние страны — к примеру на Мальдивы.

Мальдивские острова являются популярным у теннисистов местом отдыха. После окончания игрового сезона в этом году их посетили Даниил Медведев, Арина Соболенко, Елена Остапенко.

Опелка: Это странно, у меня нет объяснения этому. У меня логика такая: мы путешествуем, каждый игрок, включая меня, жалуется, что сезон слишком длинный — так ведь и есть. Мы путешествуем 40 недель в году без перерыва. Потом возвращаемся домой. Я провёл за год менее восьми недель дома.

Довольно странно, что ты уже хочешь закончить сезон, а потом берёшь чемоданы и собираешься лететь 14 часов. Туда, на Мальдивы, невозможно добраться. А потом тебе надо заселиться в другой отель. Это ненормально.

Иснер: Да, ехать в какое-то новое путешествие сразу после окончания сезона – сумасшедше. Там, конечно, красиво, но это уже какая-то эпидемия, — сказали теннисисты в YouTube-подкасте Nothing Major.