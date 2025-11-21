«Как после вечеринки в клубе». Зверев — о выходе Германии в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после выхода Германии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025.

«Я всегда буду играть на 100%. Всегда буду поддерживать свою команду. Но не кажется ли вам немного печальным, что такие матчи, а особенно парные встречи, собирают всего около тысячи зрителей на стадионе? Если бы мы играли в Аргентине или Германии, там бы, может быть, было 15 000 человек. С этой точки зрения это немного грустно. Я сделаю всё возможное, чтобы Германия выиграла. Голос уже пропал. Это как после ночной вечеринки в клубе. Вот так и есть», — приводит слова Зверева We Love Tennis.