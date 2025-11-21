Скидки
Пратт — о Синнере: он на пути, который может привести его к статусу одного из величайших

Капитана сборной Австралии на Кубке Билли Джин Кинг Николь Пратт рассказала, что нужно улучшить четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, чтобы стать одним из величайших теннисистов.

«Я всё ещё чувствую, что есть участок корта, который он не использует так активно, как мог бы. Это переход и игра у сетки. Без сомнений, с подачей он проделал большую работу, тонко отточил её вместе с Дарреном Кэхиллом. С места удара мяч у него — один из самых сильных. Он улучшил движение.

Если он начнёт чаще выходить к сетке, развивать эти навыки… игроки будут продолжать задавать вопросы, но факт, что он всё ещё совершенствуется, даже после таких успехов, и если сможет оставаться здоровым, как топовые игроки — Федерер и Джокович, — тогда он действительно на пути, который может привести его к статусу одного из величайших в истории», — приводит слова Пратт официальный сайт Australian Open.

