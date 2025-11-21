Скидки
«Думаю, Хольгер устроен иначе». Сэвилл — о раннем возобновлении Руне тренировок

Австралийская (ранее — российская) теннисистка Дарья Сэвилл прокомментировала у себя на странице в соцсети видео, на котором датский теннисист Хольгер Руне, получивший месяц назад серьёзную травму, тренируется в Монте-Карло, играя на одной ноге — на травмированную ногу надета лангетка.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

«Как человек, переживший две перевязки передней крестообразной связки и операцию на ахилле, если бы я так усердно работала на раннем этапе реабилитации, я бы сошла с ума. Хотя, думаю, Хольгер устроен иначе, но не знаю… Я слишком хорошо знакома с выгоранием во время реабилитации», — написала Сэвилл у себя на странице в соцсети.

«Это очень страшно». Хольгер Руне назвал причину разрыва ахилла
