Зверев — о Кубке Дэвиса: чтобы изменить долю очков за пару, нужно полностью менять формат
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о формате проведения Кубка Дэвиса.

– Сейчас парный матч составляет 33% всех очков. Хотели бы вы это изменить или нет? 20% — это одно, 33% — другое.
– Это формат, в котором мы играем, поэтому вопрос не совсем по адресу. Чтобы изменить долю очков за пару, нужно полностью менять формат. А при нынешней системе мы в один день играем две одиночки и пару – по-другому быть не может. Таковы правила, по которым мы играем, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Сборная Германии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Сборные Аргентины и Германии обменялись победами Томаса Мартина Этчеверри над Яном-Леннардом Штруффом (7:6 (7:3), 7:6 (9:7)) и Александра Зверева над Франсиско Серундоло (6:4, 7:6 (7:3)), а затем пара Кевина Кравица и Тима Пюца обыграла дуэт Андреса Мольтени и Орасио Себальоса — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).

