Рафаэль Надаль выбрал свой любимый финал «Ролан Гаррос» в карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал финал «Ролан Гаррос» — 2020 своим любимым в карьере на этом турнире. Тогда в решающем матче испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5,

«Возможно, первые два сета финала 2020 года были очень, очень особенными. Это был год COVID, мы играли „Ролан Гаррос“ позже в сезоне в более холодных условиях против Новака [Джоковича] в финале, и было ощущение, что, вероятно, я был меньшим фаворитом. Тем не менее, мне удалось выйти в финал, а в самом финале смог повысить свой уровень тенниса очень особенным образом. Так что, это было по-настоящему особенно», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль — рекордсмен по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. В течение своей профессиональной карьеры он выиграл 92 титула, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема». Также дважды он становился олимпийским чемпионом, завоевав золото в одиночных и парных разрядах на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016.