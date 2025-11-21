Скидки
Рафаэль Надаль выбрал свой любимый финал «Ролан Гаррос» в карьере

Рафаэль Надаль выбрал свой любимый финал «Ролан Гаррос» в карьере
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал финал «Ролан Гаррос» — 2020 своим любимым в карьере на этом турнире. Тогда в решающем матче испанец обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5,

Ролан Гаррос (м). Финал
11 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		2 5
6 		6 7
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Возможно, первые два сета финала 2020 года были очень, очень особенными. Это был год COVID, мы играли „Ролан Гаррос“ позже в сезоне в более холодных условиях против Новака [Джоковича] в финале, и было ощущение, что, вероятно, я был меньшим фаворитом. Тем не менее, мне удалось выйти в финал, а в самом финале смог повысить свой уровень тенниса очень особенным образом. Так что, это было по-настоящему особенно», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль — рекордсмен по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. В течение своей профессиональной карьеры он выиграл 92 титула, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема». Также дважды он становился олимпийским чемпионом, завоевав золото в одиночных и парных разрядах на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016.

