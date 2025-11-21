Скидки
Теннис

«Не знаю, как они это сделали». Зверев — о победе Кравица и Пюца в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что кричал товарищам по команде во время матча парного разряда Кевина Кравица и Тима Пюца в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2025, пятница. 00:35 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
А. Мольтени О. Себальос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 10
4 		6 7 12
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

- Что вы кричали своим товарищам по команде? Какие чувства вы испытывали во время этого матча?
— Да, это было невероятно. Не знаю, как они это сделали. Третий сет постоянно менялся, у команды Аргентины было много брейк-пойнтов. Кажется, у Германии их не было.

Конечно, очень рад, что вся команда вышла дальше. Тай-брейк сначала казался лёгким для нас. Внезапно у Аргентины матчбол на своей подаче. Потом ещё один матчбол, где Тим подаёт второй мяч со скоростью 200 километров в час. Произошло много всего, многое сложилось в нашу пользу. Просто очень рад победе, — сказал Зверев на пресс-конференции.

В решающем матче Кевин Кравиц и Тип Пюц обыграли дуэт Андреса Мольтени и Орасио Себальоса — 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) и вывели сборную Германии в полуфинал Кубка Дэвиса.

Новости. Теннис
Все новости RSS

