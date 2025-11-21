Стефанос Циципас: купил билет на самолёт. Забыл в каком часовом поясе нахожусь

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефаноса Циципас в социальных сетях опубликовал пост о покупке авиабилетов и часовых поясах.

«Купил билет на самолёт. Забыл, в каком часовом поясе нахожусь», – написал Циципас в социальных сетях.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в ATP-250 Афинах.