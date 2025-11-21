Скидки
Хольгер Руне показал, как тренируется на корте в Монте-Карло спустя месяц после травмы

Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне показал, как тренируется на корте в Монте-Карло (Монако) спустя месяц после травмы. Спортсмен прыгал по корту на одной ноге, левая нога теннисиста всё ещё находится в фиксирующем сапоге.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

