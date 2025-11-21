Скидки
Соболенко: пришла в теннис случайно. Проезжали с папой мимо кортов, и я решила попробовать

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она решила стать профессиональной теннисисткой.

«Верите или нет, я пришла в теннис случайно. Однажды ехала с папой, мы проезжали мимо теннисных кортов, вышли из машины, и я решила попробовать. Сразу влюбилась в этот спорт, и с тех пор он стал частью моей жизни», — приводит слова Соболенко Vogue Arabia.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

