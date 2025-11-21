Скидки
«Достижение, о котором всегда мечтала». Соболенко назвала лучшие моменты в своей карьере

«Достижение, о котором всегда мечтала». Соболенко назвала лучшие моменты в своей карьере
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о её самом ярком моменте в карьере.

«Я бы сказала, что это победа на четырёх турнирах «Большого шлема». Выиграть Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США дважды — это, безусловно, достижение. Также очень горжусь тем, что целый год оставалась первой ракеткой мира. Это достижение, о котором я всегда мечтала, и видеть, как оно сбылось, для меня большая честь», — приводит слова Соболенко Vogue Arabia.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

