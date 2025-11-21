Карлос Алькарас: для меня выиграть Australian Open — действительно важная задача

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему для него важно выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«Для меня выиграть в Мельбурне — действительно важная задача, потому что я хочу завершить календарный «Большой шлем». Это нелегко, ведь турнир проходит в начале сезона, и ты выходишь на корт без игровой практики», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» (Ролан Гаррос, US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.