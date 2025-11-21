Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: для меня выиграть Australian Open — действительно важная задача

Карлос Алькарас: для меня выиграть Australian Open — действительно важная задача
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему для него важно выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«Для меня выиграть в Мельбурне — действительно важная задача, потому что я хочу завершить календарный «Большой шлем». Это нелегко, ведь турнир проходит в начале сезона, и ты выходишь на корт без игровой практики», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» (Ролан Гаррос, US Open), а также выиграл турниры в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.

Материалы по теме
«Обожаю». Кузнецова отреагировала на забавный момент на пресс-конференции Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android