Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер рассказал, кого стоит нанять Бену Шелтону в качестве тренера

Борис Беккер рассказал, кого стоит нанять Бену Шелтону в качестве тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что девятой ракетке мира американцу Бену Шелтону стоит рассмотреть возможность найма Пита Сампраса или Андре Агасси в качестве тренера.

«Для меня он один из самых любимых игроков года. Мне нравится его личность, его харизма, мне нравится, как он играет в теннис. Но я думаю, что он мог бы играть тактически гораздо лучше. Его тренер — отец, который тоже был игроком мирового класса и обладает обширными знаниями в этом виде спорта. Бену Шелтону стоит подумать о супертренере. Я думаю об [Андре] Агасси, о [Пите] Сампрасе.

Этот игрок меня просто восхищает своей игрой. Понимаю, как он играет в теннис, с его подачей и ударами с лёта, с агрессией. Нам нужны харизматичные, позитивные личности, на которых будут ходить мальчишки и девчонки со всего мира, чтобы поболеть за них, включать канал, чтобы посмотреть на них. Вот почему я большой поклонник Бена Шелтона», — приводит слова Беккера The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Беккер: кто мы такие, чтобы указывать Новаку, когда ему остановиться?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android