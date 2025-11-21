Борис Беккер рассказал, кого стоит нанять Бену Шелтону в качестве тренера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что девятой ракетке мира американцу Бену Шелтону стоит рассмотреть возможность найма Пита Сампраса или Андре Агасси в качестве тренера.

«Для меня он один из самых любимых игроков года. Мне нравится его личность, его харизма, мне нравится, как он играет в теннис. Но я думаю, что он мог бы играть тактически гораздо лучше. Его тренер — отец, который тоже был игроком мирового класса и обладает обширными знаниями в этом виде спорта. Бену Шелтону стоит подумать о супертренере. Я думаю об [Андре] Агасси, о [Пите] Сампрасе.

Этот игрок меня просто восхищает своей игрой. Понимаю, как он играет в теннис, с его подачей и ударами с лёта, с агрессией. Нам нужны харизматичные, позитивные личности, на которых будут ходить мальчишки и девчонки со всего мира, чтобы поболеть за них, включать канал, чтобы посмотреть на них. Вот почему я большой поклонник Бена Шелтона», — приводит слова Беккера The Tennis Gazette.