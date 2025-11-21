«Часто беседую с ним наедине». Борис Беккер — о взаимоотношениях с Александром Зверевым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о взаимоотношениях с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

«Прежде всего, мы должны очень чётко прояснить: я хочу, чтобы Саша [Зверев] победил, чтобы он выигрывал турниры «Большого шлема», стал номером один в мир. В этом году, в феврале-марте, у него был шанс.

У меня есть работа. Я теннисный эксперт и выступаю за авторитет. Если кто-то подаёт с двойной ошибкой, не могу сказать, что это был эйс. Не потому, что я имею в виду что-то плохое или критикую, а потому, что просто знаю об этом замечательном виде спорта.

Я знаю Сашу больше 20 лет. Очень уважаю его семью и его брата. То, что Зверевы создали с обоими братьями, — это абсолютно первоклассно и на высшем уровне. Точка. Часто беседую с ним наедине, когда он спрашивает меня, что ему стоит изменить, что он может улучшить и что ему ещё предстоит улучшить. И мы уже провели много тренировок вместе.

Вот почему осмеливаюсь говорить с ним открыто, потому что он время от времени слушает меня и время от времени делает то, что я говорю. Но теннисисты — это люди своего типа. Я тоже не всегда делал то, что хотел мой тренер», — приводит слова Беккера The Tennis Gazette.