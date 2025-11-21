«Что, чёрт возьми, мы делаем?» Стаббс — о том, что Кузнецову не включили в Зал славы

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс заявила, что двукратная чемпионка мэйджоров россиянка Светлана Кузнецова заслуживает попасть в Зал теннисной славы с первого раза.

«Более спорным является то, что Светлана Кузнецова не была принята. Что мы вообще делаем? Вы действительно голосуете по критериям или как? В Зале славы находятся люди, которые выиграли всего один турнир «Большого шлема» — Майкл Чанг, Габриэла Сабатини. Это не умаляет их заслуг, ведь они были очень важными в свои эпохи и многое дали теннису. Но, скажем честно! Светлана Кузнецова выиграла два крупных титула в одиночном разряде и множество титулов в парном, что должно учитываться. В Зале славы есть легенды парного разряда. Она много раз выигрывала Кубок Федерации за Россию и была столпом этой команды многие годы. Я почти уверена, что у неё есть олимпийские медали, и вы не включаете её в Зал славы? Что, чёрт возьми, мы делаем? Единственное, что приходит на ум — это желание оставить Роджера Федерера в одиночку. Если это так, то не номинируйте никого другого. Это неправильно. Светлана Кузнецова заслуживает попасть в Зал теннисной славы с первого раза», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.