«Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?». Шнайдер ответила на вопросы блицопроса

Российская теннисистка, 21-я ракетка мира Диана Шнайдер ответила на вопросы блицопроса в ролике, опубликованном в официальном телеграм-канале тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Суть задания заключалась в том, чтобы сделать выбор между тем или иным событием, явлением или игроком в футболе и теннисе.

– Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?

– Ну, что поделать… Левша, Рафаэль Надаль!

– Пенальти или тай-брейк?

– Мне, если честно, не нравится играть тай-брейки, но пенальти смотреть интересно, поэтому выберу пенальти.

– Что сложнее: забить гол от углового флажка или делать эйсы?

– Думаю, эйсы полегче будет сделать, поэтому бить с углового.

– Лига чемпионов или турнир «Большого шлема»?

– Тут без вариантов: турнир «Большого шлема».

– Сыграть пять сетов или сыграть дополнительное время?

– Никогда не играла пять сетов, но, я думаю, это поинтереснее.

– Индивидуальная ответственность в теннисе или коллективная в футболе?

– Мне нравится и то, и то.

– Кто громче кричит после выигранного очка или забитого гола – теннисисты или футболисты?

– Я думаю, это точно наши теннисисты, — сказала Шнайдер в небольшом ролике, опубликованном в соцсетях ФК «Акрон».