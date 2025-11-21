«Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?». Шнайдер ответила на вопросы блицопроса

Российская теннисистка, 21-я ракетка мира Диана Шнайдер ответила на вопросы блицопроса в ролике, опубликованном в официальном телеграм-канале тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Суть задания заключалась в том, чтобы сделать выбор между тем или иным событием, явлением или игроком в футболе и теннисе.
– Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?
– Ну, что поделать… Левша, Рафаэль Надаль!
– Пенальти или тай-брейк?
– Мне, если честно, не нравится играть тай-брейки, но пенальти смотреть интересно, поэтому выберу пенальти.
– Что сложнее: забить гол от углового флажка или делать эйсы?
– Думаю, эйсы полегче будет сделать, поэтому бить с углового.
– Лига чемпионов или турнир «Большого шлема»?
– Тут без вариантов: турнир «Большого шлема».
– Сыграть пять сетов или сыграть дополнительное время?
– Никогда не играла пять сетов, но, я думаю, это поинтереснее.
– Индивидуальная ответственность в теннисе или коллективная в футболе?
– Мне нравится и то, и то.
– Кто громче кричит после выигранного очка или забитого гола – теннисисты или футболисты?
– Я думаю, это точно наши теннисисты, — сказала Шнайдер в небольшом ролике, опубликованном в соцсетях ФК «Акрон».