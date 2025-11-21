«Она была невероятной». Шарапова — о речи Уильямс на церемонии введения в Зал славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, чувствовала ли она себя неловко, когда американка Серена Уильямс говорила речь во время церемонии введения россиянки в Зал теннисной славы.

— Неловко — не совсем то слово. Это было так волнующе и захватывающе.

— Вы были удивлены, что она согласилась на это?

— Ну, было бы неловко, потому что это решение приняла я. Сказала: «Нет никого, кого я бы предпочла видеть на этой сцене, кроме тебя». А она ответила: «Для меня это большая честь». Однако всё могло бы быть и по-другому. К счастью, этого не произошло. И она была невероятной, очень вдумчивой. Её речь очень сильная, но в то же время очень личная. Был момент, когда она вышла на сцену, примерно на 5—10 секунд, когда в толпе воцарились тишина и шок, я подумала: кажется, мы достигли того, чего хотели, — приводит слова Шараповой The Tennis Gazette со ссылкой на шоу Дэвида Рубенштейна.