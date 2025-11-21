Скидки
Шарапова назвала единственную победу, которую она могла бы сравнить с титулом на Уимблдоне

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала единственную победу в своей карьере, которую она могла бы сравнить с победой на Уимблдоне в 17 лет.

«Победа на Открытом чемпионате Франции, благодаря которой смогла завершить карьерный «Большой шлем». Не думала, что почувствую всю силу этой победы, но было действительно здорово, потому что это покрытие очень сложное и выявляло все мои слабости. Для спортсмена, играющего перед тысячами зрителей, когда знаешь о конкретной слабости в своей игре и можешь изменить это прямо на глазах у публики, сделать из неё свою сильную сторону, действительно сильный момент», — приводит слова Шараповой The Tennis Gazette со ссылкой на шоу Дэвида Рубенштейна.

