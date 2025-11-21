«Это возможность сказать «да» многим вещам». Шарапова — о победе на Уимблдоне

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что изменилось в её жизни после победы на Уимблдоне.

«Многое изменилось [после победы] и к лучшему, и к худшему в тот момент. Такая молодая девочка, к тебе приходит всё то, чего никогда раньше не ожидала в жизни. Это возможность сказать «да» многим вещам, когда на самом деле надо говорить «нет» и возвращаться к работе, к тому, что сделало тебя чемпионом в тот день, потому что пока выигрываешь, все остальные тренируются, чтобы победить тебя на следующем турнире.

Вскоре после этого полетела обратно в Лос-Анджелес. Мой тренер был там, моя семья тоже, мы обычно останавливались у него. В то время у нас не было много денег, мы жили в одном из отелей. После того как я выиграла Уимблдон, мой агент улучшил наш номер, там была жёлтая резиновая уточка рядом с ванной. Позвонила ему и сказала: «Победа на Уимблдоне — лучшее, что со мной когда-либо случалось». И это говорил подросток», — приводит слова Шараповой The Tennis Gazette со ссылкой на шоу Дэвида Рубенштейна.