«Играет в стиле, о котором я мечтаю». Нисикори — о теннисе Синнера

Японский теннисист, финалист Открытого чемпионата США – 2014 и нынешняя 155-я ракетка мира Кей Нисикори назвал игру второй ракетки мира итальянца Янника Синнера идеальной.

Нисикори на этой неделе принял участие в турнире Keio Challenger в Иокогаме, где проиграл в четвертьфинале Каити Утиде (2:6, 2:6).

«Хорошее в этой неделе – это то, что вновь обрёл максимум мотивации для игры в теннис, этого довольно долго со мной не случалось.

Игра Синнера идеальная, с моей точки зрения. Рассматриваю его матчи как визуализационную тренировку, потому что он играет в том стиле, о котором я мечтаю», – приводит слова Нисикори Punto de break.