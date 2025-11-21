Экс 26-я ракетка мира Лорен Дэвис завершила карьеру в 32 года

Бывшая 26-я ракетка мира американская теннисистка Лорен Дэвис объявила о завершении профессиональной карьеры в 32 года. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

За карьеру она выиграла два титула на уровне WTA-тура в одиночном разряде. Последний матч провела в рамках квалификации US Open — 2025, проиграв в первом круге.

«Последние 20 лет своей жизни посвятила теннису, после US Open поняла, что пришло время прощаться. В 16 лет оставила дом и всё, что знала, чтобы осуществить свою мечту. Переехала во Флориду и меньше чем через год стала профессионалом.

Никогда не была ни самой высокой, ни самой талантливой, но знала, чего хочу, была полна решимости добиться этого. При росте 165 см я была одной из самых низких теннисисток в туре, но это никогда меня не ограничивало. Видела в этом возможность стать аномалией, надеюсь вдохновить других на своём пути. Надеюсь, именно это и сделала», — написала Дэвис.