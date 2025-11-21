Скидки
Хенмэн — о соперничестве Алькараса и Синнера: оно имеет огромное значение

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался, как соперничество испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера заставляет их поднимать уровень игры.

«Эти двое заявили о себе и обошли ту группу, в которую входили Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас, утвердились как явно два лучших игрока, и в возрасте 22 и 23 лет они уже сыграли друг с другом 15 раз.

Такие соперничества имеют огромное значение, особенно на величайшей сцене. Алькарас и Синнер поднимают уровень игры друг друга, их отношения замечательные. На корте и за его пределами у них огромное взаимное уважение, хотя по характеру они разные», – приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.

