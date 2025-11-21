Скидки
Зверев — о встрече с Серундоло: соперник, с которым мне всегда очень трудно

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о встрече с Франсиско Серундоло в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 между сборными Германии и Аргентины. Зверев был сильнее соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:3), а после в парном матче Германия вырвала победу и вышла в 1/2 финала турнира.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 22:20 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Доволен победой и матчем. Серундоло — соперник, с которым мне всегда очень трудно. Думаю, отлично провёл первый сет. Во втором были плохие моменты, но потом я показал свой лучший теннис.

Очень рад победе. Был рад вернуть Германию в матч, а потом парни в паре каким-то образом тоже сумели выиграть — это было очень важно», – сказал Зверев на пресс-конференции после матча.

