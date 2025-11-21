Серундоло — о поражении от Зверева в Кубке Дэвиса: была действительно тяжёлая битва

21-я ракетка мира Франсиско Серундоло прокомментировал результат встречи с третьей ракеткой мира Александром Зверевым, которая проходила в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 между сборными Германии и Аргентины. Зверев был сильнее соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:3), а после, в парном матче, Германия вырвала победу и вышла в 1/2 финала турнира, завершив матч со счётом 2-1.
«Это был действительно очень хороший матч с обеих сторон. Думаю, мы оба показали очень высокий уровень тенниса. Он подавал невероятно полтора сета. В середине второго сета, как мне кажется, я начал чуть лучше читать его подачу, стал больше возвращать мячей в корт. Это была действительно тяжёлая битва.
Да, конечно, немного злюсь, потому что проиграл. Но в конце концов выложился на максимум. Думаю, сыграл в очень хороший теннис. На другой стороне сетки – третий игрок рейтинга. Зверев тоже провёл отличный матч. Очень агрессивно играл с обеих сторон, плюс подавал потрясающе. Ну… Это теннис», – сказал Серундоло на пресс-конференции Кубка Дэвиса.
