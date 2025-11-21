Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении Стефаноса водительских прав

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не был лишён водительских прав за превышение скорости на дороге.

Адвокат спортсмена, Танасис Папатанасиу, подтвердил факт инцидента, но уточнил, что автомобилем управляло третье лицо.

«Что касается инцидента, который стал достоянием общественности, автомобилем управляло третье лицо. Вопрос о штрафе и лишении водительских прав решён», — приводит слова адвоката tennisnews.gr.

Ранее сообщалось, что система наблюдения зафиксировала автомобиль Lotus, принадлежащий Циципасу, когда он ехал со скоростью 210 км/ч по кольцевой дороге Афин. Скоростное ограничение на автостраде Атики-Одос составляет от 100 до 130 км/ч на разных участках.