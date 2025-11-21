Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении Стефаноса водительских прав

Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении Стефаноса водительских прав
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не был лишён водительских прав за превышение скорости на дороге.

Адвокат спортсмена, Танасис Папатанасиу, подтвердил факт инцидента, но уточнил, что автомобилем управляло третье лицо.

«Что касается инцидента, который стал достоянием общественности, автомобилем управляло третье лицо. Вопрос о штрафе и лишении водительских прав решён», — приводит слова адвоката tennisnews.gr.

Ранее сообщалось, что система наблюдения зафиксировала автомобиль Lotus, принадлежащий Циципасу, когда он ехал со скоростью 210 км/ч по кольцевой дороге Афин. Скоростное ограничение на автостраде Атики-Одос составляет от 100 до 130 км/ч на разных участках.

Материалы по теме
Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости — Greek City Times
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android