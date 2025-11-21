«Другой уровень». Стаббс — о финале Итогового турнира АТР между Синнером и Алькарасом

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о финале Итогового турнира АТР – 2025 в Турине между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась победой Синнера со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«Был фантастический матч примерно на протяжении сета и очень хорошие два сета в целом. Но теннис, который эти ребята показывают сейчас, — это уже другой уровень. Кто-то выложил хайлайты финала Australian Open — 2017, когда Федерер обыграл Надаля, теперь кажется, что они играют в замедленной съемке. Теннис был настолько оптимизирован меньше чем за 10 лет.

Синнер просто был лучше в ключевые моменты. Карлос не попал несколько ударов у сетки, которые обычно делает. Несмотря на то что он отличный волейщик, ему есть куда расти — его рубящий замах неидеален, особенно на форхенд-волее. Он слишком сильно опускает головку ракетки», – приводит слова Стаббс Tennis Up To Date.