Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Джокович и Федерер равны». Лэйвер — о величайшем теннисисте в истории

«Джокович и Федерер равны». Лэйвер — о величайшем теннисисте в истории
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер выбрал величайшего теннисиста в истории, назвав равными швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Не думаю, что можно поставить кого-то из них выше другого, глядя на их выступления. Вы знаете, какой у Роджера послужной список. Но судя по игре Джоковича в последний год, сказал бы, что Джокович и Федерер равны.

Когда смотришь на выступления Джоковича и его результаты, просто невольно думаешь: «Эй, этот парень невероятен, как можно не обращать на него внимания, обсуждая, кто лучший в истории?» — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.

Материалы по теме
Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении Стефаноса водительских прав
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android