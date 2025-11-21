«Джокович и Федерер равны». Лэйвер — о величайшем теннисисте в истории

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер выбрал величайшего теннисиста в истории, назвав равными швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Не думаю, что можно поставить кого-то из них выше другого, глядя на их выступления. Вы знаете, какой у Роджера послужной список. Но судя по игре Джоковича в последний год, сказал бы, что Джокович и Федерер равны.

Когда смотришь на выступления Джоковича и его результаты, просто невольно думаешь: «Эй, этот парень невероятен, как можно не обращать на него внимания, обсуждая, кто лучший в истории?» — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.