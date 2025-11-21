Диана Шнайдер нанесла символический удар перед матчем РПЛ «Акрон» — «Сочи»
21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер нанесла символический удар по мячу перед началом игры 16-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Сочи». Матч проходит на «Солидарность Самара Арена». На момент написания новости счёт 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'
Шнайдер родилась в Жигулёвске (Самарская область). Недавно она приняла участие в представлении комплекта формы «Акрона», в которой тольяттинский клуб вышел на поле во встрече с «Сочи».
В текущем сезоне Шнайдер стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, однако не смогли выйти в полуфинал.
