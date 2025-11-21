Берреттини принёс первое очко сборной Италии в матче с Бельгией в 1/2 финала Кубка Дэвиса

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини принёс сборной Италии первое очко в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 с Бельгией. Берретини обыграл Рафаэля Коллиньона (86-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Берреттини выполнил пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Рафаэль Коллиньон сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во второй одиночной встречи в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 сыграют Флавио Коболли и Зизу Бергс.